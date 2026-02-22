"Нас эксплуатируют": ведущая биатлонистка жестко разнесла руководство МОК

Олимпийская чемпионка Эльвира Эберг публично раскритиковала МОК, обвинив функционеров в наживе на спортсменах. Ее заявление вызвало громкий резонанс в Европе.

Шведская биатлонистка резко высказалась о руководстве Международного олимпийского комитета. Спортсменка фактически обвинила олимпийских боссов в том, что они обогащаются на труде атлетов, не обеспечивая им должной защиты, пишет Expressen.

Что сказала Эберг?

В интервью шведскому изданию Эберг не подбирала слов. По ее словам, система олимпийского движения все больше напоминает модель, в которой спортсмены являются лишь инструментом для получения прибыли и телевизионных контрактов.

Я еду на Олимпиаду, по сути, как главная звезда, и все же есть риск, что я потеряю там деньги. Я не заработаю ни одного цента, если у меня не будет отличного контракта со спонсорами. Олимпийские игры были предназначены лишь для любителей, но это менталитет каменного века. Теперь мы приезжаем сюда, и нас эксплуатируют. Без нас, спортсменов, не было бы Олимпийских игр. Но хотя это моя работа, я не получаю от нее никакой прибыли, – заявила Эльвира.

Скандальный контекст: двойные стандарты и украинский фактор

Заявление Эберг прозвучало на фоне волны критики МОК из-за решения по украинским спортсменам. В частности, ранее резонанс вызвала ситуация со скелетонистом Владислав Гераскевич, которому запретили использовать символику чествования памяти погибших атлетов на Олимпийских играх.

Критики считают, что комитет демонстрирует избирательность: строго реагирует на одни проявления позиции, но закрывает глаза на другие. Именно это, по словам Эберг, и подрывает доверие к олимпийскому движению.

