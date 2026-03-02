Превзошел Бубку: греческий легкоатлет едва не побил мировой рекорд по прыжкам с шестом

В мире продолжаются различные соревнования по легкой атлетике. Выдающееся событие произошло в Греции во время местного первенства, которое проходило в городе Пеания.

Соревнования проходили в рамках подготовки к чемпионату мира по легкой атлетике в помещении. Среди дисциплин были и прыжки с шестом, сообщает 24 Канал.

По теме Жена Сергея Бубки: как познакомились и чем занимается любимая предателя Украины

Как Каралис едва не побил рекорд?

Главной звездой в них стал Эммануил Каралис, который пять раз подряд становился чемпионом Греции. Зажег легкоатлет и на этом турнире и даже едва не побил мировой рекорд.

Уже на планке 5,60 метра Каралис гарантировал себе золотую медаль. Однако грек решил на этом не останавливаться и покорять более высокие отметки. В конце концов высоту 6,07 метра, показав лучший результат в сезоне.

Однако и это был не предел для прыгуна, ведь Каралису удалось потом покорить отметку 6,17 метра. Этим показателем Эммануил установил второй лучший результат в истории прыжков с шестом среди мужчин.

По этому показателю Каралис превзошел показатели Рено Лавиллени и Сергея Бубки. Выше прыгал только невероятный швед Арман Дюплантис, которому принадлежит рекорд с результатом 6,30 метра.

Рейтинг лучших прыжков с шестом среди мужчин:

Арман Дюплантис (Швеция) – 6,30 метра Эммануил Каралис (Греция) – 6,17 метра Рено Лавиллени (Франция) – 6,16 метра Сергей Бубка (Украина) – 6,15 метра Кей Си Лайтфут (США) – 6,07 метра

Что известно об Эммануиле Каралисе?

При этом Каралис даже посягнул на рекорд Дюплантиса и пошел покорять отметку 6,31 метра. Однако ни одна из его попыток не была успешной, поэтому показатель шведа устоял.

26-летний греческий легкоатлет является членом “клуба шести метров” с августа 2024 года. В марте 2025-го Каралис стал первым греческим прыгуном с шестом, который получил золотую медаль на чемпионате Европы в помещении.

В том году на чемпионате мира Эммануил выиграл "серебро", уступив как раз Арману Дюплантису. Именно на том соревновании швед и установил мировой рекорд – 6,30 метра.

Что известно о Сергее Бубке?