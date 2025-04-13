На кону противостояния были титулы IBF и WBA в полусреднем весе. Эннис одержал досрочную победу над Станионисом и объединил чемпионские пояса, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Эффектная победа Энниса

Джарон Эннис в начале поединка против Эймантаса Станиониса работал вторым номером. Американец ловил литовца встречными ударами и постепенно забирал раунды.

Впоследствии Эмайнтас сбавил темп из-за усталости. Джарон продолжал контролировать ситуацию и контратаковал Станиониса, который не смог нанести вред американскому боксеру.

Решающим стал шестой раунд боя. Литовец снова пошел вперед, но Эннис провел замечательную серию ударов по корпусу и нанес несколько точных апперкотов, из-за чего Станионис "взял колено" и побывал в нокдауне.

После перерыва команда Эймантаса Станиониса решила остановить поединок. В итоге Джарон Эннис одержал победу, защитив титул IBF и завоевал чемпионский пояс WBA.

Невероятная комбинация Энниса: смотрите видео

Яркая победа над Эймантасом Станионисом стала 35-й в карьере Джарона Энниса в профессиональном ринге. Звездный американский боксер остался непобежденным.

Напомним, что в прошлом году Джарон Эннис дрался против Карена Чухаджяна в реванше. Американец одолел украинского боксера единогласным решением судей.