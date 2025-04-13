На кону протистояння були титули IBF та WBA у напівсередній вазі. Енніс здобув дострокову перемогу над Станіонісом та об'єднав чемпіонські пояси, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Ефектна перемога Енніса

Джарон Енніс на початку поєдинку проти Еймантаса Станіоніса працював другим номером. Американець ловив литовця зустрічними ударами та поступово забирав раунди.

Згодом Емайнтас зменшив темп через втому. Джарон продовжував контролювати ситуацію та контратакував Станіоніса, який не зміг завдати шкоди американському боксеру.

Вирішальним став шостий раунд бою. Литовець знову пішов уперед, але Енніс провів чудову серію ударів по корпусу та завдав декілька влучних аперкотів, через що Станіоніс "взяв коліно" та побував у нокдауні.

По перерві команда Еймантаса Станіоніса вирішила зупинити поєдинок. У підсумку Джарон Енніс здобув перемогу, захистивши титул IBF та завоював чемпіонський пояс WBA.

Неймовірна комбінація Енніса: дивіться відео

Яскрава перемога над Еймантасом Станіонісом стала 35-ю у кар'єрі Джарона Енніса у професійному ринзі. Зірковий американський боксер залишвся непереможеним.

Нагадаємо, що минулого року Джарон Енніс бився проти Карена Чухаджяна у реванші. Американець здолав українського боксера одноголосним рішенням суддів.