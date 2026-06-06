Джошуа задумался о сенсационном шаге: экс-чемпион может перейти в ММА

Энтони Джошуа неожиданно заговорил о возможном переходе в смешанные единоборства. Британский боксер намекнул, что хочет проверить себя на территории бойцов MMA.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе продолжает готовиться к возвращению на профессиональный ринг. В то же время британец уже задумывается над вызовами за пределами бокса и не исключает громкого кроссовера в будущем, пишет MMA Fighting.

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Что сказал Джошуа?

Энтони Джошуа признался, что всерьез размышляет над возможностью попробовать свои силы в MMA или кикбоксинге. По словам британца, его вдохновила тенденция, когда представители других боевых видов спорта переходят в бокс.

Я думал: почему бы мне не перейти на их территорию, ведь они постоянно приходят на нашу?,

– заявил Джошуа во время подкаста Mr. Verzace.

Британец отметил, что речь идет только о поединке с топовым соперником, ведь его интересуют самые большие вызовы и самые громкие события в мире единоборств.

Что может помешать переходу?

Несмотря на заинтересованность MMA, Джошуа признает, что такой шаг связан с серьезными рисками. Он привел примеры как успешных, так и неудачных переходов боксеров в смешанные единоборства, отметив, что для этого нужна специальная подготовка.

Сейчас главным приоритетом британца остается бокс. Уже 25 июля он должен провести бой против Кристиана Пренги, а затем может состояться долгожданное британское противостояние с Тайсоном Фьюри.

Напомним, в декабре 2025 года Энтони нокаутировал боксера-блогера Джейка Пола.

Ранее британец вспомнил бои с украинским чемпионом Александром Усиком и вражду на ринге между ними.