Эй Джей родом из города Уотфорд, где сейчас проживает. Британский боксер планирует инвестировать заработанные средства в ринге в родной одноименный футбольный клуб, пишет 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Серьезная инвестиция

Энтони Джошуа отметил, что сейчас продолжаются переговоры для дальнейшего подписания соглашения. По его мнению, эта инвестиция требует серьезного анализа.

Бывший чемпион мира отметил, что он просто хочет сохранить деньги, которые заработал в боксе. По словам Эй Джея, он планирует инвестировать средства в определенные активы, поэтому если появилась такая возможность, почему бы ею не воспользоваться.

Пока ничего не получилось. Это серьезная инвестиция. Если сделка состоится, она должна быть успешной инвестицией. Если мы этого не сделаем, в любом случае я пожелаю им удачи. Они – замечательная команда,

– сказал Джошуа.

Британский боксер также выразил надежду, что команда вернется в элитный дивизион Англии. После чего он откроет большой магазин на Маркет-стрит, ведь он считает, что через Уотфорд будет проходить большой поток людей.

К слову. В команде Уотфорда U-18 выступает, сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко, Кристиан Шевченко.

По итогам текущего сезона Уотфорд занял 14 место в Чемпионшипе. Последний раз "шершни" выступали в Английской Премьер-лиге в кампании 2021/2022.