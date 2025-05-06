Ей Джей родом з міста Вотфорд, де наразі проживає. Британський боксер планує інвестувати зароблені кошти у ринзі у рідний однойменний футбольний клуб, пише 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Серйозна інвестиція

Ентоні Джошуа наголосив, що наразі тривають перемовини задля подальшого підписання угоди. На його думку, ця інвестиція потребує серйозного аналізу.

Колишній чемпіон світу наголосив, що він просто хоче зберегти гроші, які заробив у боксі. Зі слів Ей Джея, він планує інвестувати кошти у певні активи, тому якщо з'явилась така можливість, чому б нею не скористатись.

Поки що нічого не вийшло. Це серйозна інвестиція. Якщо угода відбудеться, вона має бути успішною інвестицією. Якщо ми цього не зробимо, у будь-якому випадку я побажаю їм удачі. Вони – чудова команда,

– сказав Джошуа.

Британський боксер також висловив надію, що команда повернеться в елітний дивізіон Англії. Після чого він відкриє великий магазин на Маркет-стріт, адже він вважає, що через Вотфорд проходитиме великий потік людей.

До слова. У команді Вотфорда U-18 виступає, син легенди українського футболу Андрія Шевченка, Крістіан Шевченко.

За підсумками поточного сезону Вотфорд посів 14 місце у Чемпіоншипі. Востаннє "шершні" виступали в Англійській Прем'єр-лізі у кампанії 2021/2022.