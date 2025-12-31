Джошуа заговорил после страшной автокатастрофы: в каком состоянии британский боксер
- Энтони Джошуа попал в жуткую аварию в Нигерии, в результате которой погибли его тренеры и близкие друзья.
- Джошуа получил серьезные травмы, включая повреждения колена и ребер, и остается в частной больнице, где будет находиться до Нового года.
В понедельник, 29 декабря, Энтони Джошуа попал в жуткую аварию в Нигерии. Автомобиль Lexus, в котором ехал британский боксер, столкнулся с внедорожником Pajero.
В результате ДТП бывший чемпион мира получил травмы и был госпитализирован. В сети появились новые детали о состоянии "Эй Джея" после страшной автокатастрофы, сообщает 24 канал со ссылкой на LeedsLive.
В каком состоянии Джошуа после ДТП?
В жуткой аварии, которая произошла несколько дней назад погибли тренеры и близкие друзья британского боксера – Роберт Латц и Сина Гами. По имеющейся информации, Джошуа опустошен горем.
Кроме того, известно, что бывший чемпион мира страдает от боли по всему телу. Сейчас "Эй Джей" остается в частной больнице, где как ожидается, он будет находиться до Нового года.
Отметим, что сначала сообщали о том, что он получил незначительные травмы. Однако GB News впоследствии выяснили, что повреждения серьезнее, чем отмечается в официальных органах.
Источники приближенные к британцу предполагают, что он получил очень серьезные повреждения колена и ребер, а также психологической травмы, что может повлиять на следующие бои экс-чемпиона мира.
Что известно о ДТП с участием Джошуа?
Джошуа посетил Нигерию после победного боя против Джейка Пола – 19 декабря 2025 года. Авария произошла на на автомагистрали Лагос-Ибидан в Макуни, штат Огун.
Усик узнав об аварии обратился к Джошуа, выразив слова поддержки и соболезнования. Также к британскому боксеру обратился Владимир Кличко, поддержав экс-соперника.
Кроме того, "Эй Джею" сразу позвонил президент Нигерии Бола Тинубу. Он пожелал боксеру всего наилучшего и помолился за него.