"Планировал посетить Украину": экс-чемпион мира рассказал о своих отношениях с Усиком

Александр Усик и Энтони Джошуа дважды выходили на ринг, где проводили очные битвы за чемпионские титулы. Несмотря на профессиональное соперничество, они имеют довольно теплые отношения.

Их неоднократно видели вместе на вечерах бокса, где бойцы всегда с улыбкой общались друг с другом. Эй Джей рассказал, действительно ли они так близки, как кажется со стороны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

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Между боксерами настоящий броманс

По словам британца, они продолжают поддерживать связь, которая в основном происходит через команды спортсменов. Он даже хотел приехать в Украину, однако пока не удалось воплотить этот план в жизнь.

"Я планировал посетить Украину и посмотреть, что там происходит. Я не смог это сделать, потому что команда Усика договорилась на другое время, оно не совпало с моим расписанием.

В боксе есть соперники, которые не общаются с тобой, считают конкурентом. Однако есть те, кто сохранил прекрасные отношения. Мы с Усиком хорошо общаемся. Он классный", – сказал Джошуа.

Справка. Усик и Джошуа дрались между собой в 2021 и 2022 годах. В обоих поединках украинец побеждал решением судей, одноголосым и раздельным соответственно.

Напомним, что последний раз Эй Джей выходил на ринг осенью прошлого года, когда проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа в пятом раунде. Недавно он рассказал, что собирается сделать операцию и признался, когда вернется к тренировкам.