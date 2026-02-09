После поддержки Украины и подарка от ВСУ: Джошуа провел теплую встречу с бойцами из России

Английский боксер Энтони Джошуа стал одним из главных ньюсмейкеров в мире спорта последних месяцев. Спортсмен вернулся на ринг после длительной паузы.

"Эй Джей" еще в 2024-м потерпел позорное поражение от Даниэля Дюбуа, а в декабре 2025-го уверенно нокаутировал Джейка Пола. К сожалению, на днях Джошуа попал в неприятную историю.

Что Джошуа делал в лагере россиянина?

Энтони неожиданно посетил в Дубае на турнир PFL Champions Series по смешанным единоборствам. Участие в соревновании принимали несколько россиян, среди которых был троюродный брат известного Хабиба Нурмагомедова по имени Усман.

Россиянин противостоял Али Дэвису и уверенно его победил. После успеха Джошуа посетил раздевалку Усмана и тепло поздравил его с триумфом, поделившись совместным фото у себя в инстаграм.

Кроме того, англичанин активно общался с самим Хабибом, а также Исламом Махачевым, действующим чемпионом UFC в полусреднем весе. Такое поведение Джошуа сильно контрастирует с его якобы поддержкой Украины.

Как Джошуа поддерживал Украину?

Несмотря на два поражения от Усика, "Эй Джей" остался в хороших отношениях с украинцем. Более того, в начале декабря он проходил подготовку к поединку против Джейка Пола в тренировочном лагере Александра.

Тогда Энтони сфотографировался с флагом Украины, на котором был логотип спецподразделения ГУР "Артан", сообщает аккаунт организации в инстаграм. Он выразил солидарность с украинскими военными и получил в подарок эксклюзивные часы.

Они были изготовлены из гильзы артиллерийского снаряда. Также Усик тогда подарил Джошуа украинскую вышиванку. Напомним, что англичанин выиграл 29 из 33-х поединков на профессиональном уровне, в том числе и у Владимира Кличко в 2017 году.

