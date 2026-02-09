После поддержки Украины и подарка от ВСУ: Джошуа провел теплую встречу с бойцами из России
- Энтони Джошуа посетил в Дубае на турнир PFL Champions Series.
- Там британец встретился с российским бойцом Усманом Нурмагомедовым.
Английский боксер Энтони Джошуа стал одним из главных ньюсмейкеров в мире спорта последних месяцев. Спортсмен вернулся на ринг после длительной паузы.
"Эй Джей" еще в 2024-м потерпел позорное поражение от Даниэля Дюбуа, а в декабре 2025-го уверенно нокаутировал Джейка Пола. К сожалению, на днях Джошуа попал в неприятную историю.
Что Джошуа делал в лагере россиянина?
Энтони неожиданно посетил в Дубае на турнир PFL Champions Series по смешанным единоборствам. Участие в соревновании принимали несколько россиян, среди которых был троюродный брат известного Хабиба Нурмагомедова по имени Усман.
Россиянин противостоял Али Дэвису и уверенно его победил. После успеха Джошуа посетил раздевалку Усмана и тепло поздравил его с триумфом, поделившись совместным фото у себя в инстаграм.
Как Джошуа дружески общался с Нурмагомедовым: смотреть видео
Кроме того, англичанин активно общался с самим Хабибом, а также Исламом Махачевым, действующим чемпионом UFC в полусреднем весе. Такое поведение Джошуа сильно контрастирует с его якобы поддержкой Украины.
Как Джошуа поддерживал Украину?
Несмотря на два поражения от Усика, "Эй Джей" остался в хороших отношениях с украинцем. Более того, в начале декабря он проходил подготовку к поединку против Джейка Пола в тренировочном лагере Александра.
Тогда Энтони сфотографировался с флагом Украины, на котором был логотип спецподразделения ГУР "Артан", сообщает аккаунт организации в инстаграм. Он выразил солидарность с украинскими военными и получил в подарок эксклюзивные часы.
Они были изготовлены из гильзы артиллерийского снаряда. Также Усик тогда подарил Джошуа украинскую вышиванку. Напомним, что англичанин выиграл 29 из 33-х поединков на профессиональном уровне, в том числе и у Владимира Кличко в 2017 году.
Что произошло с Джошуа в Нигерии?
- В конце 2025 года Джошуа попал в ужасное ДТП в Нигерии. Машина с британцем врезалась в грузовик на большой скорости на автомагистрали.
- Энтони получил несколько травм и был госпитализирован в больницу. В свою очередь ДТП унесло жизни двух тренеров британца – Латифи Айоделе и Сины Гами.
- Усик тогда щемяще поддержал Джошуа после ужасной аварии. К слову, Энтони отправился в Нигерию в отпуск, ведь это его вторая родина. Родители "Эй Джея" являются уроженцы африканской страны.