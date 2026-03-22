Гордон, Алхим и Буткевич: с кем Джошуа познакомился в Украине

Приезд бывшего чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа в Украину по приглашению Александра Усика вызвал большой ажиотаж. Многие украинские звезды воспользовались случаем, чтобы сделать с британцем фото.

Джошуа посетил нашу страну, чтобы вместе с Усиком вживую посмотреть вечер бокса, на котором состоялся дебют в профессионалах олимпийского чемпиона Александра Хижняка. Но нашел время и для встреч с различными селебрити, пишет 24 Канал.

С кем Джошуа встретился в Украине?

Ожидаемым было знакомство британца с Геннадием Буткевичем – президентом футбольного клуба Полесье, с которым Усик имеет профессиональный контракт и бизнес которого Александр рекламирует во время своих боев.



Энтони Джошуа с Геннадием Буткевичем и Александром Усиком / фото из инстаграма

Также в компании крепкого британца засветились скандальные персоны: журналист Дмитрий Гордон и блогер Анна Алхим, которую обвиняют в приверженности к России и пренебрежительном отношении к украинской культуре и языку.



Энтони Джошуа с блогером Анной Алхим / фото из соцсетей



Энтони Джошуа с журналистом Дмитрием Гордоном / фото из соцсетей

Чему Джошуа научили в Украине?

Народный депутат Украины, олимпийский чемпион Жан Беленюк проверил, как у "Эй-Джея" дела с другими видами борьбы, кроме бокса.

А блогер Слава Демин провел для британского боксера урок украинского языка.

