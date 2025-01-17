24-летний нападающий продлил контракт с "горожанами" до конца июня 2034-го года. Эрлинг Холанд "извинился" перед игроком обороны соперников за то, что он остается в МанСити и продолжит "терроризировать" защитников.

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"Я понимаю. Иногда вы не хотите, чтобы я был рядом. Но я думаю, что мы нужны друг другу. Другими словами, вы дополняете меня. Поэтому все, что я могу сказать, это "извините". Я здесь, чтобы остаться", – заявил в видео Холанд.

Первым на такое дерзкое заявление нападающего манчестерского клуба отреагировал известный британский журналист Пирс Морган. Представитель СМИ тонко намекнул на не стабильную реализацию голевых моментов норвежца и заверил, что защитники клубов АПЛ спокойно относятся к продлению его контракта с Манчестер Сити, пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт Пирса Моргана в соцсети Х.

Уважаемый Эрлинг Холанд, вы, ребята, занимаете 6-е место в АПЛ в этом сезоне, у вас только что была самая большая полоса поражений в карьере вашего главного тренера, и ты едва попадаешь по воротам в текущей кампании. Думаю, защитники довольно спокойно относятся к твоему новому контракту,

– написал Морган.

Отметим, что в текущем сезоне-2024/2025 Холанд забил 21 гол и отдал ассист в 28-ми проведенных матчах за МанСити во всех турнирах.

Справка. Эрлинг Холанд выступает в английском гранде с июля 2022-го, когда перебрался из дортмундской Боруссии. С того момента норвежский форвард провел в футболке МанСити 126 матчей (111 мячей и 15 голевых передач).

К слову, следующий матч команда Пепа Гвардиолы, которая переживает далеко не лучший свой период, проведет 19 января. В этот день "горожане" будут гостить на поле Ипсвича. Начало поединка 22-го тура АПЛ в 18:30 по Киеву.

Манчестер Сити перед этим матчем идет на 6-м месте в таблице английского первенства, набрав 35 баллов. Отставание от пятого Челси составляет лишь 2 очка.