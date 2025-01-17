24-річний нападник продовжив контракт із "містянами" до кінця червня 2034-го року. Ерлінг Голанд "перепросив" перед гравця оборони суперників за те, що він залишається у МанСіті та продовжить "тероризувати" захисників.

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Журналіст потролив Голанда

"Я розумію. Іноді ви не хочете, щоб я був поруч. Але я думаю, що ми потрібні один одному. Іншими словами, ви доповнюєте мене. Тому все, що я можу сказати, це "вибачте". Я тут, щоб залишитися", – заявив у відео Голанд.

Першим на таку зухвалу заяву нападника манчестерського клубу відреагував відомий британський журналіст Пірс Морган. Представник ЗМІ тонко натякнув на не стабільну реалізацію гольових моментів норвежця та запевнив, що захисники клубів АПЛ спокійно ставляться до продовження його контракту із Манчестер Сіті, пише 24 Канал із посиланням на акаунт Пірса Моргана у соцмережі Х.

Шановний Ерлінг Холанд, ви, хлопці, посідаєте 6-е місце в АПЛ в цьому сезоні, у вас щойно була найбільша смуга поразок у кар'єрі вашого головного тренера, і ти ледве влучаєш по воротах у поточній кампанії. Думаю, захисники доволі спокійно ставляться до твого нового контракту,

– написав Морган.

Відзначимо, що у поточному сезоні-2024/2025 Голанд забив 21 гол та віддав асист у 28-ми проведених матчах за МанСіті в усіх турнірах.

Довідка. Ерлінг Голанд виступає в англійському гранді із липня 2022-го, коли перебрався із дортмундської Боруссії. Від того моменту норвезький форвард провів у футболці МанСіті 126 матчів (111 м'ячів та 15 гольових передач).

До слова, наступний матч команда Пепа Гвардіоли, яка переживає далеко не найкращий свій період, проведе 19 січня. У цей день "містяни" гостюватимуть на полі Іпсвіча. Початок поєдинку 22-го туру АПЛ о 18:30 за Києвом.

Манчестер Сіті перед цим матчем йде на 6-му місці у таблиці англійської першості, набравши 35 балів. Відставання від п'ятого Челсі складає лише 2 очки.