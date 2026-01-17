Украинская голевая серия продолжилась: Ванат дублем принес Жироне победу в чемпионате Испании
- Владислав Ванат забил два пенальти, принеся Жироне победу над Эспаньолом со счетом 2:0.
- Этот результат помог Жироне подняться на девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.
В пятницу, 16 января, состоялся стартовый матч 20 тура испанской Ла Лиги. В нем Эспаньол дома принимал Жирону.
В каталонском дерби гости одержали победу со счетом 2:0. Главным героем встречи стал Владислав Ванат, информирует 24 Канал.
Как прошел матч Эспаньол – Жирона?
Форвард сборной Украины стал автором обоих голов своей команды. Оба он забил ударами с пенальти.
Случилось это в конце каждого из таймов. В первом Ванат реализовал свой шанс со второй попытки, ведь перебивал через выход вратаря с линии ворот, а во втором – ему хватило и одного удара.
Смотрите дубль Ваната в видеообзоре матча Эспаньол – Жирона
Эта победа стала уже четвертой для Жироны в пяти последних турах. Благодаря таким выступлениям каталонцы смогли покинуть зону вылета в турнирной таблице чемпионата Испании и временно поднялись уже на девятую позицию.
Интересно. Последние семь голов Жироны забивали исключительно украинцы. Три записал себе в актив Виктор Цыганков, а четыре – герой встречи против Эспаньола.
Отметим, что в предыдущем туре Ванат отметился красивым взятием ворот пяткой. Тогда он принес своей команде победу над Осасуной.
Как выступает Ванат в сезоне-2025/2026?
Стал игроком испанского клуба 1 сентября, перейдя из киевского Динамо примерно за 15 миллионов евро.
Всего за каталонцев провел уже 19 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу (данные Transfermarkt).
В Ла Лиге Владислав имеет в своем активе уже семь забитых мячей и по количеству результативных ударов в чемпионате Испании он обошел Артема Кравца, став третьим бомбардиром за всю историю среди украинцев в этом турнире.
Следующая игра Жироны состоится 26 января. Каталонцы дома будут принимать Хетафе.