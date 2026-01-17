Українська гольова серія продовжилася: Ванат дублем приніс Жироні перемогу в чемпіонаті Іспанії

У п'ятницю, 16 січня, відбувся стартовий матч 20 туру іспанської Ла Ліги. В ньому Еспаньйол вдома приймав Жирону.

У каталонському дербі гості здобули перемогу з рахунком 2:0. Головним героєм зустрічі став Владислав Ванат, інформує 24 Канал.

Як минув матч Еспаньйол – Жирона?

Форвард збірної України став автором обох голів своєї команди. Обидва він забив ударами з пенальті.

Сталося це наприкінці кожного з таймів. У першому Ванат реалізував свій шанс з другої спроби, адже перебивав через вихід воротаря з лінії воріт, а у другому – йому вистачило й одного удару.

Дивіться дубль Ваната у відеоогляді матчу Еспаньйол – Жирона

Ця перемога стала вже четвертою для Жирони у п'яти останніх турах. Завдяки таким виступам каталонці змогли залишити зону вильоту в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії та тимчасово піднялися вже на дев'яту позицію.

Цікаво. Останні сім голів Жирони забивали виключно українці. Три записав собі в актив Віктор Циганков, а чотири – герой зустрічі проти Еспаньйола.

Зазначимо, що в попередньому турі Ванат відзначився красивим взяттям воріт п'ятою. Тоді він приніс своїй команді перемогу над Осасуною.

Як виступає Ванат у сезоні-2025/2026?