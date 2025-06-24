Челси вышел в 1/8 финала Клубного ЧМ, разгромив Эсперанс: видеообзор игры
- Челси победил Эсперанс со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.
- Голы забили Адарабиойо, Дилеп и Джордж, а соперником в плей-офф будет Бенфика.
Челси поставил себя на грань вылета из Клубного Мундиаля после поражения от Фламенго. Впрочем попасть в топ-2 квартета позволяла даже ничья против африканской команды.
Обновленный Клубный чемпионат мира-2025 продолжает набирать обороты. В ночь со вторника на среду, 25 июня, состоялась игра между английским Челси и Эсперансом из Туниса, сообщает 24 Канал.
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Челси не имел проблем
Поединок на арене "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии имел явного фаворита, который и доказал этот статус на поле. "Синие" полностью контролировали игру, однако долгое время не могли открыть счет.
Им удалось это сделать в компенсированное время к первому тайму. При чем подопечные Энцо Марески отличились сразу двумя голами.
Энцо Фернандес записал себе в актив два ассиста на 45+3 и 45+5 минутах. Голы забили Тосин Адарабиойо и Лиам Дилеп, после чего интриги уже не было.
В компенсированное время ко второму тайму финальную точку в матче поставил Тайрик Джордж. Челси одержал спокойную победу и вышел в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.
Эсперанс – Челси 0:3
Голы: Адарабиойо, 45+3, Дилеп, 45+5, Джордж, 90+7
Отметим, что вместе с Челси в плей-офф Клубного Мундиаля вышел также бразильский Фламенго, который в последнем туре сыграл 1:1 с американским Лос-Анджелесом.
Смотрите видеообзор матча Эсперанс – Челси
Итоговая таблица группы D
- Фламенго – 7 очков
- Челси – 6
- Эсперанс – 3
- Лос-Анджелес – 1
В плей-офф соперником лондонского клуба станет португальская Бенфика. Они сыграют 28 июня в 23:00 по киевскому времени.