Челси вышел в 1/8 финала Клубного ЧМ, разгромив Эсперанс: видеообзор игры

Челси поставил себя на грань вылета из Клубного Мундиаля после поражения от Фламенго. Впрочем попасть в топ-2 квартета позволяла даже ничья против африканской команды.

Обновленный Клубный чемпионат мира-2025 продолжает набирать обороты. В ночь со вторника на среду, 25 июня, состоялась игра между английским Челси и Эсперансом из Туниса, сообщает 24 Канал.

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Челси не имел проблем

Поединок на арене "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии имел явного фаворита, который и доказал этот статус на поле. "Синие" полностью контролировали игру, однако долгое время не могли открыть счет.

Им удалось это сделать в компенсированное время к первому тайму. При чем подопечные Энцо Марески отличились сразу двумя голами.

Энцо Фернандес записал себе в актив два ассиста на 45+3 и 45+5 минутах. Голы забили Тосин Адарабиойо и Лиам Дилеп, после чего интриги уже не было.

В компенсированное время ко второму тайму финальную точку в матче поставил Тайрик Джордж. Челси одержал спокойную победу и вышел в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

Эсперанс – Челси 0:3

Голы: Адарабиойо, 45+3, Дилеп, 45+5, Джордж, 90+7

Отметим, что вместе с Челси в плей-офф Клубного Мундиаля вышел также бразильский Фламенго, который в последнем туре сыграл 1:1 с американским Лос-Анджелесом.

Смотрите видеообзор матча Эсперанс – Челси

Итоговая таблица группы D

Фламенго – 7 очков Челси – 6 Эсперанс – 3 Лос-Анджелес – 1

В плей-офф соперником лондонского клуба станет португальская Бенфика. Они сыграют 28 июня в 23:00 по киевскому времени.