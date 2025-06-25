Оновлений Клубний чемпіонат світу-2025 продовжує набирати оберти. В ніч з вівторка на середу, 25 червня, відбулась гра між англійським Челсі й Есперансом з Тунісу, повідомляє 24 Канал.

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Челсі не мав проблем

Поєдинок на арені "Лінкольн Файненшел Філд" у Філадельфії мав явного фаворита, який і довів цей статус на полі. "Сині" повністю контролювали гру, проте довгий час не могли відкрити рахунок.

Їм вдалося це зробити в компенсований час до першого тайму. При чому підопічні Енцо Марески відзначилися одразу двома голами.

Енцо Фернандес записав собі в актив два асисти на 45+3 і 45+5 хвилинах. Голи забили Тосін Адарабіойо та Ліам Ділеп, після чого інтриги вже не було.

У компенсований час до другого тайму фінальну крапку в матчі поставив Тайрік Джордж. Тож Челсі здобув спокійну перемогу та вийшов до 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу.

Есперанс – Челсі 0:3

Голи: Адарабіойо, 45+3, Ділеп, 45+5, Джордж, 90+7

Зазначимо, що разом з Челсі у плей-оф Клубного Мундіалю вийшов також бразильський Фламенго, який в останньому турі зіграв 1:1 з американським Лос-Анджелесом.

Дивіться відеоогляд матчу Есперанс – Челсі

Підсумкова таблиця групи D

Фламенго – 7 очок Челсі – 6 Есперанс – 3 Лос-Анджелес – 1

У плей-оф суперником лондонського клубу стане португальська Бенфіка. Вони зіграють 28 червня о 23:00 за київським часом.