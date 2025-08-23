В пятницу, 22 августа, в Брюсселе состоялся 14-й этап Бриллиантовой лиги-2025. В секторе прыжков в высоту среди мужчин за награды соревновались два украинца Олег Дорощук и Дмитрий Никитин.

Для обоих наших спортсменов эти соревнования стали историческими. Уроженец Кропивницкого впервые в карьере завоевал "золото", а Никитин – дебютировал на крупнейшем коммерческом турнире по легкой атлетике, сообщает 24 Канал.

Как выступили украинские легкоатлеты?

Всего за победу соревновались десять прыгунов в высоту. Среди них были, в частности, чемпион и серебряный призер последней Олимпиады Хэмиш Керр и Шелби Макьюэн.

26-летний уроженец Житомирской области рисковал закончить дебютный этап Бриллиантовой лиги без результата. Он выполнил неудачные две попытки на первой высоте 2,14 метра, но с третьей все же ее покорил.

Однако следующая планка стала недостижимой для Никитина на этот раз, поэтому он завершил дебютные для себя соревнования на десятом месте. После этого в секторе остался единственный украинец и он выступил прекрасно.

Уже на высоте 2,22 метра определились медалисты соревнований, среди которых был и Олег Дорощук. Однако он на ней не остановился, но и стал единственным, кому покорилась планка на три сантиметра выше с первой попытки.

Именно это позволило нашему спортсмену в конце концов завоевать первое для себя "золото" на этапе Бриллиантовой лиги. За победу он боролся до последнего с Томасом Кармоем, но на высоте 2,28 метра оба прыгуна выполнили по две неудачные попытки, синхронно перенеся планку еще на два сантиметра выше и также ее не покорили.

Поэтому по итогам соревнований украинский легкоатлет финишировал первым по дополнительному показателю. Он использовал меньше попыток на предыдущих планках и добыл в целом шестую для себя медаль этого уровня.

Бриллиантовая лига. Брюссель. Прыжки в высоту среди мужчин

Олег Дорощук (Украина) – 2,25 метра Томас Кармой (Бельгия) – 2,25 Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2.22

Справка. Олег Дорощук второй раз подряд отобрался в финал сезона Бриллиантовой лиги. Среди представителей Украины это также удалось сделать Ярославе Магучих и Юлии Левченко. Соревнования состоятся 27 – 28 августа в Цюрихе.

Напомним, что 15 августа Ярослава Магучих завоевала "золото" на этапе в Силезии. Для нее та победа стала первой за три месяца.