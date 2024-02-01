Манчестер Юнайтед идет на дно: экс-тренер МЮ вместе с Миколенко готовы добить "дьяволов"

Дэвид Мойес попытается вставить палки в колеса своей бывшей команде, которую возглавлял в сезоне 2013-2014. По крайней мере, его Эвертон имеет не меньше шансов на победу.

В эти выходные в АПЛ пройдут матчи 26 тура сезона 2024-2025. В первом матче уик-энда Эвертон будет принимать Манчестер Юнайтед, сообщает 24 Канал. Начало – 22 февраля в 14:30 по киевскому времени.

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Битва кризисных

Обе команды не сильно впечатляют в этом сезоне. Однако по Эвертону можно было ожидать борьбу за выживание, команда давно не билась за еврокубки. Но вылет команде Дэвида Мойеса, похоже, не грозит.

После 25-ти матчей "ириски" идут на 14-м месте, имея преимущество на опасной зоной аж в 13 очков. Важную роль в достижениях мерсисайдцев играет Виталий Миколенко, который является игроком основы (когда здоров).

Впрочем, провал Манчестер Юнайтед выглядит самой большой сенсацией сезона. Манкунианцы уже даже сменили тренера, но все равно застряли во второй половине таблицы АПЛ.

Более того, подопечные Аморима после прошлого тура даже пропустили вперед Эвертон и оказались на 15-м месте. Конечно, вылет "дьяволам" не грозит, однако амбиции команды явно касаются еврокубков.

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Дошло даже до того, что в очной битве между Эвертоном и Манчестер Юнайтед фаворитом будут именно мерсисайдцы. Коэффициент на триумф "ирисок" составляет 2,59, тогда как манкунианцев – 2,92.

Ничья же оценивается в 3,20. При этом эксперты не верят в большое количество голов. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 2,22, тогда как на ТМ2,5 – 1,70. Вероятность того, что Миколенко сохранит ворота "на замке" составляет 2,94.

Отметим, что в последнее время МЮ является крайне неудобным соперником для Эвертона. "Красные дьяволы" выиграли шесть последних очных встреч, а в первом круге этого сезона разгромили "ирисок" со счетом 4:0.