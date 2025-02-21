Цими вихідними в АПЛ пройдуть матчі 26 туру сезону 2024-2025. В першому матчі вікенду Евертон прийматиме Манчестер Юнайтед, повідомляє 24 Канал. Початок – 22 лютого о 14:30 за київським часом.

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Битва кризових

Обидві команди не сильно вражають цього сезону. Проте щодо Евертона можна було очікувати боротьбу за виживання, команда давно не билась за єврокубки. Але виліт команді Девіда Моєса, схоже, не загрожує.

Після 25-ти матчів "іриски" йдуть на 14-му місці, маючи перевагу на небезпечною зоною аж у 13 очок. Важливу роль в досягненнях мерсисайдців відіграє Віталій Миколенко, який є гравцем основи (коли здоровий).

Втім провал Манчестер Юнайтед виглядає найбільшою сенсацією сезону. Манкуніанці вже навіть змінили тренера, але все одно застрягли у другій половині таблиці АПЛ.

Ба більше, підопічні Аморіма після минулого туру навіть пропустили вперед Евертон та опинились на 15-му місці. Звісно, виліт "дияволам" не загрожує, проте амбіції команди явно стосуються єврокубків.

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Дійшло навіть до того, що в очній битві між Евертоном та Манчестер Юнайтед фаворитом будуть саме мерсисайдці. Коефіцієнт на тріумф "ірисок" становить 2,59, тоді як манкуніанців – 2,92.

Нічия ж оцінюється у 3,20. При цьому експерти не вірять у велику кількість голів. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,22, тоді як на ТМ2,5 – 1,70. Вірогідність того, що Миколенко збереже ворота "на замку" становить 2,94.

Відзначимо, що останнім часом МЮ є вкрай незручним суперником для Евертона. "Червоні дияволи" виграли шість останніх очних зустрічей, а у першому колі цього сезону розгромили "ірисок" з рахунком 4:0.