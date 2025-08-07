Йоханнес Бё – один из величайших биатлонистов в истории. После сезона-2024/2025 он завершил профессиональную карьеру, несмотря на очень молодой возраст.

После небольшой паузы легендарный норвежец объявил о возвращении в спорт. Однако на этот раз он будет выступать не на заснеженных трассах, а на футбольном поле, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети биатлониста.

Что известно о новом этапе в карьере Бё?

Йоханнес подписал контракт с клубом Вингер, который выступает в шестом дивизионе чемпионата Норвегии. 32-летний спортсмен в шутку написал, что стоимость трансфера составила 80 евро.

В интервью для Oppland Arbeiderblad он признался, что раньше занимался футболом, поэтому готов к новому вызову:

Будет весело. Я играл в футбол до того, как биатлон занял все мое время. Будет интересно увидеть, как это будет снова играть.

Отметим, что дебют норвежца может состояться уже 7 августа. Его команда дома будет принимать Кьеллмиру.

Справка. Йоханнес Бё пять раз завоевывал олимпийское "золото" и является 23-кратным чемпионом мира. Он также занимает второе место в истории Кубка мира по биатлону по количеству личных побед.

Напомним, что также контракт с футбольным клубом имеет Александр Усик. Он еще не дебютировал в официальных матчах за "волков", но Руслан Ротань заявлял, что такое развитие событий вполне реально.