Йоганнес Бьо – один з найвидатніших біатлоністів в історії. Після сезону-2024/2025 він завершив професійну кар'єру, попри дуже молодий вік.

Після невеличкої паузи легендарний норвежець оголосив про повернення у спорт. Проте цього разу він виступатиме не на засніжених трасах, а на футбольному полі, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі біатлоніста.

Читайте також Відмовилася від зміни громадянства та втретє вийшла заміж: де зараз легендарна Підгрушна

Що відомо про новий етап у кар'єрі Бьо?

Йоганнес підписав контракт із клубом Вінгер, який виступає в шостому дивізіоні чемпіонату Норвегії. 32-річний спортсмен жартома написав, що вартість трансферу склала 80 євро.

В інтерв'ю для Oppland Arbeiderblad він зізнався, що раніше займався футболом, тож готовий до нового виклику:

Буде весело. Я грав у футбол до того, як біатлон зайняв весь мій час. Буде цікаво побачити, як це буде знову грати.

Зазначимо, що дебют норвежця може відбутися вже 7 серпня. Його команда вдома прийматиме К'єллміру.

Довідка. Йоганнес Бьо п’ять разів здобував олімпійське "золото" та є 23-разовим чемпіоном світу. Він також посідає друге місце в історії Кубка світу з біатлону за кількістю особистих перемог.

Нагадаємо, що також контракт із футбольним клубом має Олександр Усик. Він ще не дебютував в офіційних матчах за "вовків", але Руслан Ротань заявляв, що такий розвиток подій є цілком реальним.