Легендарный лыжник был госпитализирован прямо с трассы спринта во время этапа Кубка мира
- Йоханнес Клебо был госпитализирован после столкновения на этапе Кубка мира в Норвегии, во время которого он сильно ударился головой.
- На Олимпийских играх 2026 года Клебо получил шесть золотых медалей в различных дисциплинах, превзойдя предыдущий рекорд Олимпиад.
Самый успешный лыжник зимних Олимпийских игр Йоханнес Клебо не финишировал в полуфинале спринта этапа Кубка мира в норвежском Драммене. Это произошло из-за столкновения с другими спортсменами.
В полуфинале классического спринта Клебо столкнулся с американцем Беном Огденом. Во время столкновения норвежец сильно ударился головой и не смог продолжить гонку – прямо с трассы его увезли в больницу, пишет NRK.
Какая сейчас ситуация с Йоханнесом Клебо?
Через полчаса после падения Клебо покинул стадион в скорой помощи. Позже врач национальной сборной Норвегии Ове Фераген подтвердил, что спортсмена доставили в больницу для обследования головы и шеи.
Он в сознании, но падение было тяжелым, и к этому нужно отнестись серьезно. Я уверен, что это не похоже на что-то серьезное, но это индивидуально,
– отметил Фератен.
Арильд Монсен, норвежский тренер, отметил, что обследование Клебо в больнице продолжаются. Он добавил, что спортсмен немного подавлен и пока больше ничего не говорит, а его везут на медицинский осмотр.
Как Клебо выступил на Олимпийских играх-2026?
- На Играх в Италии Клебо победил во всех шести дисциплинах мужского кросс-кантри, в которых участвовал, включая спринт, марафон на длинные дистанции и командный спринт.
Его шестая золотая медаль в гонке на 50 километров классическим стилем стала не только финальной индивидуальной победой на этих Играх, но и превзошла предыдущий рекорд Олимпиад из шести золотых медалей на одном турнире, который держался почти 50 лет, сообщает The Guardian.
- После окончания Игр он удерживает самый высокий показатель олимпийских золотых медалей среди спортсменов зимних видов спорта, имея в целом более десяти наград за карьеру.
- В командном спринте вместе с норвежским партнером он также получил золотую медаль, укрепив успех своей сборной в кросс-кантри.