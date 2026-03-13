В полуфинале классического спринта Клебо столкнулся с американцем Беном Огденом. Во время столкновения норвежец сильно ударился головой и не смог продолжить гонку – прямо с трассы его увезли в больницу, пишет NRK.

Какая сейчас ситуация с Йоханнесом Клебо?

Через полчаса после падения Клебо покинул стадион в скорой помощи. Позже врач национальной сборной Норвегии Ове Фераген подтвердил, что спортсмена доставили в больницу для обследования головы и шеи.

Он в сознании, но падение было тяжелым, и к этому нужно отнестись серьезно. Я уверен, что это не похоже на что-то серьезное, но это индивидуально,

– отметил Фератен.

Арильд Монсен, норвежский тренер, отметил, что обследование Клебо в больнице продолжаются. Он добавил, что спортсмен немного подавлен и пока больше ничего не говорит, а его везут на медицинский осмотр.

Как Клебо выступил на Олимпийских играх-2026?