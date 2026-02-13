В гонке с раздельным стартом на 10 км Клебо преодолел дистанцию за 20:36.2, опередив французского соперника на несколько секунд. Этот результат стал еще одной знаковой страницей для легендарного лыжника на Олимпиаде, передает 24 Канал.

Смотрите также Украинский фигурист из Херсона зажег на Олимпиаде и установил невероятный рекорд

Как Клебо доминирует на Олимпийских играх?

Это третье золото Клебо на Олимпиаде-2026. Ранее он торжествовал в спринте и командных соревнованиях.

Всего на его счету уже восемь золотых олимпийских медалей в карьере, что сравнивает его с легендами зимних Игр Марит Бьорген, Бьорном Делие и Оле Эйнаром Бьорндаленом.

Следующая победа может стать самой значительной в карьере Клебо, ведь он сейчас идет нога в ногу со всеми рекордсменами зимних Олимпиад по количеству золотых наград. Если норвежец выиграет еще одну гонку на Играх в Милане и Кортине д'Ампеццо, он установит новый абсолютный рекорд.

Что известно о Йоханнесе Клебо?

Йоханнес Клебо родился 22 октября 1996 года в Осло (Норвегия). Он жил там до 5 лет, после чего семья переехала в Тронгейм, где он вырос и где сейчас живет и тренируется. Его дедушка много лет был его тренером, а отец – менеджером.

Норвежец выигрывал много титулов на чемпионатах мира, включая рекордные результаты в 2025 году, где получил шесть золотых медалей на одном ЧМ, чего раньше никто не делал.

Клебо – один из самых успешных в FIS Cross-Country World Cup: он имеет более 100 побед в Кубке мира, стал первым мужчиной, кто достиг отметки в 100 побед, пишет Reuters.

Йоханнес – самый молодой человек в истории, который выиграл Кубок мира, Тур де Ски, чемпионат мира и олимпийскую медаль в лыжных гонках.

Его сравнивают с легендарными спортсменами зимних Игр и даже называют "Usain Bolt" лыжных гонок из-за стиля, скорость и доминирование на трассе, пишет nbcolympics.

Интересные моменты на Олимпиаде-2026