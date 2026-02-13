У гонці з роздільним стартом на 10 км Клебо подолав дистанцію за 20:36.2, випередивши французького суперника на кілька секунд. Цей результат став ще однією знаковою сторінкою для легендарного лижника на Олімпіаді, передає 24 Канал.

Дивіться також Український фігурист з Херсона запалив на Олімпіаді та встановив неймовірний рекорд

Як Клебо домінує на Олімпійських іграх?

Це третє золото Клебо на Олімпіаді-2026. Раніше він тріумфував у спринті та командних змаганнях.

Усього на його рахунку вже вісім золотих олімпійських медалей у кар'єрі, що зрівнює його з легендами зимових Ігор Маріт Бйорґен, Бйорном Деліє та Оле Ейнаром Бйорндаленом.

Наступна перемога може стати найвизначнішою в кар'єрі Клебо, адже він наразі йде нога в ногу з усіма рекордсменами зимових Олімпіад за кількістю золотих нагород. Якщо норвежець виграє ще одну гонку на Іграх у Мілані та Кортині д’Ампеццо, він встановить новий абсолютний рекорд.

Що відомо про Йоганнеса Клебо?

Йоганнес Клебо народився 22 жовтня 1996 року в Осло (Норвегія). Він жив там до 5 років, після чого родина переїхала до Тронгейму, де він виріс і де зараз живе та тренується. Його дідусь багато років був його тренером, а батько – менеджером.

Норвежець вигравав багато титулів на чемпіонатах світу, включно з рекордними результатами у 2025 році, де здобув шість золотих медалей на одному ЧС, чого раніше ніхто не робив.

Клебо – один із найуспішніших у FIS Cross-Country World Cup: він має понад 100 перемог у Кубку світу, став першим чоловіком, хто досяг позначки у 100 перемог, пише Reuters.

Йоганнес – наймолодший чоловік в історії, який виграв Кубок світу, Тур де Скі, чемпіонат світу та олімпійську медаль у лижних перегонах.

Його порівнюють із легендарними спортсменами зимових Ігор і навіть називають "Usain Bolt" лижних перегонів через стиль, швидкість та домінацію на трасі, пише nbcolympics.

Цікаві моменти на Олімпіаді-2026