Йожеф Сабо в эксклюзивном комментарии 24 Канала поделился своим мнением о будущем Михаила Мудрика после завершения его допингового дела. Легендарный тренер подчеркнул, что вингеру нужна правильная поддержка.

Сабо объяснил, что нужно Мудрику

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что сейчас для Михаила Мудрика наступил один из важнейших этапов карьеры. По его мнению, футболисту необходима поддержка опытного человека, который поможет принимать правильные решения.

По словам Сабо, вингер очень быстро достиг вершины, однако после этого столкнулся с серьезными трудностями.

У него должен быть кто-то, кто подскажет и поддержит его. Он быстро взлетел вверх, а потом упал. Сейчас нужно много тренироваться, чтобы выйти на тот уровень, который у него был. Важно, чтобы его не испортили большие деньги. Мудрик – молодой парень. Рядом с ним должен быть какой-то старший человек, который укажет ему путь в жизни,

– сказал Сабо.

Украинцу придется снова доказывать свой уровень

По мнению специалиста, после длительной паузы Мудрику придется практически заново завоевывать место среди футболистов высочайшего уровня. Сабо убежден, что одних природных способностей недостаточно, а ключевую роль будут играть ежедневный труд и правильное окружение.

Напомним, в конце июля с Михаила Мудрика официально сняли дисквалификацию по допинговому делу. После этого украинец получил возможность вернуться к тренировкам и матчам, а британские и французские СМИ уже сообщали об интересе к вингеру со стороны нескольких клубов, готовых предоставить ему шанс перезапустить карьеру.

Одной из главных задач для 25-летнего футболиста станет возвращение той формы, благодаря которой он в свое время стал одним из самых перспективных украинских игроков. Михаил уже успел отыграть за "Челси" около 10 минут в товарищеском матче против "Ювентуса".