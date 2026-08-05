Йожеф Сабо в ексклюзивному коментарі 24 Каналу поділився думкою про майбутнє Михайла Мудрика після завершення його допінгової справи. Легендарний тренер наголосив, що вінгеру потрібна правильна підтримка.

Сабо пояснив, що потрібно Мудрику

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо вважає, що зараз для Михайла Мудрика настав один із найважливіших етапів кар'єри. На його думку, футболісту необхідна підтримка досвідченої людини, яка допоможе ухвалювати правильні рішення.

За словами Сабо, вінгер дуже швидко досяг вершини, однак після цього зіткнувся з серйозними труднощами.

У нього має бути хтось, хто підкаже і підтримає його. Він швидко злетів вверх, а згодом упав. Зараз треба багато тренуватися для того, щоб вийти на той рівень, який у нього був. Важливо, щоб його не зіпсували великі гроші. Мудрик – молодий пацан. Біля нього має бути якийсь старший чоловік, який покаже йому дорогу в житті,

– сказав Сабо.

Українцю доведеться знову доводити свій рівень

На думку фахівця, після тривалої паузи Мудрику доведеться практично заново виборювати місце серед футболістів найвищого рівня. Сабо переконаний, що самих природних здібностей недостатньо, а ключову роль відіграватимуть щоденна праця та правильне оточення.

Нагадаємо, наприкінці липня з Михайла Мудрика офіційно зняли дискваліфікацію у допінговій справі. Після цього українець отримав можливість повернутися до тренувань і матчів, а британські та французькі ЗМІ вже повідомляли про інтерес до вінгера з боку кількох клубів, які готові надати йому шанс перезапустити кар'єру.

Одним із головних завдань для 25-річного футболіста стане повернення тієї форми, завдяки якій він свого часу став одним із найперспективніших українських гравців. Михайло вже встиг зіграти за Челсі близько 10 хвилин у товариському матчі проти Ювентуса.