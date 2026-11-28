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Неудачный результат в матче 14-го тура УПЛ стал очередным поводом для критики в адрес киевского гранда. Опытный специалист считает, что проблемы Динамо касаются не только игроков, но и тренерского штаба, сообщает Sport.ua.

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Сабо раскритиковал футболистов Динамо

Йожеф Сабо ответил на вопрос, кого он считает главным виновником неудачи киевлян – тренера или игроков. По его мнению, ответственность лежит на обеих сторонах, однако нынешний состав команды также вызывает серьезные опасения.

Бывший наставник Динамо заявил, что сейчас в столичном клубе нет футболистов, которых можно было бы назвать техничными или особо одаренными.

Отдельно Сабо обратил внимание на решение Мацея Кендзьорека кардинально изменить стартовый состав перед встречей с одесситами. Однако, как считает эксперт, такие перестановки не дали никакого положительного результата.

И что это дало? Абсолютно ничего. Это несчастье. А что будет дальше, когда придется играть с более сильными соперниками?– возмутился специалист.

Что Сабо сказал о новом тренере киевлян

Не менее резко Йожеф Сабо высказался о польском специалисте, который сейчас руководит командой. Он подчеркнул, что для работы на таком уровне недостаточно просто иметь собственное видение футбола – тренер должен быть должным образом подготовлен и уметь находить подход к каждому игроку.

Пусть меня простит польский наставник, но он всю жизнь был на вторых-третьих ролях. Что он может сделать? Для такой работы нужно быть подготовленным. К каждому игроку нужен индивидуальный подход, – заявил Сабо.

Бывший тренер киевлян признался, что пока не видит перспектив у нынешнего Динамо.

Напомним, в матче 14-го тура УПЛ столичный клуб сенсационно уступил Черноморцу со счетом 0:2. Оба гола одесситы забили в конце встречи. И.о. главного тренера Мацей Кендзьорек назвал главную причину поражения.