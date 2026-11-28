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После матча польский специалист пообщался с журналистами и оценил игру своей команды. Отдельно он высказался о нереализованных моментах, отсутствии Матвея Пономаренко и ошибках на левом фланге, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

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Кендзьорек назвал главную проблему Динамо

По словам наставника, киевляне создали достаточно моментов, чтобы открыть счет, особенно в первом тайме. Однако футболистам не хватило точности в завершающей фазе атак.

Мы сделали многое, однако нам совсем немного не хватило, чтобы забить гол. Было несколько моментов, но мы их не использовали. В атаке нам не хватило качества– заявил Кендзьорек.

Тренер подчеркнул, что не хочет искать оправданий после неудачного результата. В частности, он не стал объяснять поражение отсутствием травмированного нападающего Матвея Пономаренко.

Специалист назвал форварда важным игроком, но подчеркнул, что другие футболисты также должны использовать свои шансы. Отдельно он встал на защиту 18-летнего Мунгенге, которому, по его мнению, нужно время для развития.

Тренер Динамо указал на ошибки команды

Кендзерек также обратил внимание на проблемы в обороне и построении атак. В частности, он заметил серьезные ошибки при игре на левом фланге и на начальном этапе развития атак.

Наставник призвал подопечных быстро сделать выводы, ведь впереди следующий матч против Левого берега.

Мы хотим выработать свой стиль, свою ДНК. Не всегда все идет в гору, иногда нужно немного опуститься. Надеюсь, это именно такой момент. Если мы сделаем правильные выводы, наша команда станет намного лучше– сказал тренер.

Динамо пропустило оба мяча в конце встречи. На 88-й минуте отличился Марьян Фарина, а уже через минуту Даниэль Алефиренко удвоил преимущество одесситов.

После 14 туров киевляне и набрали 26 очков и занимают третье место в УПЛ. Черноморец с 12 баллами занимает 12-е место.