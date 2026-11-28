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Після матчу польський фахівець поспілкувався з журналістами та оцінив гру своєї команди. Окремо він висловився про нереалізовані моменти, відсутність Матвія Пономаренка та помилки на лівому фланз, передає "Динамо Київ від Шуріка".

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Кендзьорек назвав головну проблему Динамо

За словами наставника, кияни створили достатньо нагод, щоб відкрити рахунок, особливо в першому таймі. Однак футболістам забракло точності в завершальній фазі атак.

Ми зробили багато, проте нам зовсім трохи не вистачило, щоб забити м'яч. Мали декілька моментів, але не використали їх. В атаці нам не вистачило якості– заявив Кендзьорек.

Тренер наголосив, що не хоче шукати виправдань після невдалого результату. Зокрема, він не став пояснювати поразку відсутністю травмованого нападника Матвія Пономаренка.

Фахівець назвав форварда важливим гравцем, але підкреслив, що інші футболісти також повинні користуватися своїми шансами. Окремо він заступився за 18-річного Мунгенге, якому, на його думку, потрібен час для розвитку.

Тренер Динамо вказав на помилки команди

Кендзьорек також звернув увагу на проблеми в оборонних діях та побудові атак. Зокрема, він побачив серйозні помилки під час гри на лівому фланзі та в першій фазі розвитку атак.

Наставник закликав підопічних швидко зробити висновки, адже попереду наступний матч проти Лівого Берега.

Ми хочемо побудувати свій стиль, своє ДНК. Не завжди все йде вгору, іноді потрібно трохи опуститися. Сподіваюся, це саме такий момент. Якщо зробимо правильні висновки, наша команда стане набагато кращою– сказав тренер.

Динамо пропустило обидва м'ячі наприкінці зустрічі. На 88-й хвилині відзначився Мар'ян Фарина, а вже за хвилину Даніель Алефіренко подвоїв перевагу одеситів.

Після 14 турів кияни мають 26 очок і посідають третє місце в УПЛ. Чорноморець із 12 балами перебуває на 12-й позиції.