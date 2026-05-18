"Я не верю в эту команду": легенда сборной разнес Шевченко за экзотический выбор тренера

В тренерском штабе главной команды страны произошли радикальные изменения. Решение руководства УАФ вызвало волну возмущения среди отечественных футбольных авторитетов, которые требуют возвращения к традициям.

Легендарный экс-тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо в комментарии 24 Канала жестко раскритиковал последние кадровые решения Андрея Шевченко. Известный специалист не сдерживал эмоций, оценивая назначение итальянца Андреа Мальдеры и перспективы нынешней команды.

Что сказал Сабо о назначении Мальдеры?

Йожеф Сабо откровенно признался, что категорически не согласен с назначением итальянского специалиста, который ранее никогда не имел опыта самостоятельной работы на самом высоком уровне. По мнению эксперта, Андрей Шевченко руководствовался личной дружбой, а не профессиональными интересами сборной.

Это решил президент Ассоциации футбола Украины Андрей Шевченко. Первый раз такое, что тренер не украинец, а какой-то там... Этот Мальдера никогда не работал главным тренером, он помогал и все такое. А когда ты работаешь главным, ты знаешь, что такое ответственность... Я против этого решения. Тренером должен был бы быть украинец. Друг другом, но ты президент УАФ, ты должен понимать такие моменты,

– заявил специалист.

Ранее Йожеф Сабо называл идеальным вариантом на роль главного тренера сборной Украины Мирона Маркевича.

Не менее скептически легенда украинского футбола высказался и о кадровом потенциале нынешнего состава "сине-желтых". Сабо заявил, что не верит в команду, где нет лидеров топовых европейских чемпионатов, а также списал со счетов многолетнего капитана.

Пока что я не верю в эту команду. Назовите мне хотя бы одного игрока, который играет в хорошем европейском клубе на первых ролях. Ярмоленко я привел в Динамо, но его время уже прошло. Футбол уже стал другим. Годы дают свое,

– добавил Йожеф Сабо.

Напомним, на товарищеские матчи против Польши и Дании Мальдера вызвал футболиста Динамо Андрея Ярмоленко, которого ранее игнорировал предыдущий наставник Сергей Ребров.

