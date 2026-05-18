18 мая, 17:25
"Я не верю в эту команду": легенда сборной разнес Шевченко за экзотический выбор тренера

Николай Брежицкий
Основные тезисы
  • Йожеф Сабо резко раскритиковал назначение Андреа Мальдеры, считая, что выбор был обусловлен личной дружбой Андрея Шевченко с итальянцем.
  • Сабо выразил сомнения относительно текущего состава сборной Украины, подчеркивая отсутствие лидеров из топовых европейских клубов.

В тренерском штабе главной команды страны произошли радикальные изменения. Решение руководства УАФ вызвало волну возмущения среди отечественных футбольных авторитетов, которые требуют возвращения к традициям.

Легендарный экс-тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо в комментарии 24 Канала жестко раскритиковал последние кадровые решения Андрея Шевченко. Известный специалист не сдерживал эмоций, оценивая назначение итальянца Андреа Мальдеры и перспективы нынешней команды.

Что сказал Сабо о назначении Мальдеры?

Йожеф Сабо откровенно признался, что категорически не согласен с назначением итальянского специалиста, который ранее никогда не имел опыта самостоятельной работы на самом высоком уровне. По мнению эксперта, Андрей Шевченко руководствовался личной дружбой, а не профессиональными интересами сборной.

Это решил президент Ассоциации футбола Украины Андрей Шевченко. Первый раз такое, что тренер не украинец, а какой-то там... Этот Мальдера никогда не работал главным тренером, он помогал и все такое. А когда ты работаешь главным, ты знаешь, что такое ответственность... Я против этого решения. Тренером должен был бы быть украинец. Друг другом, но ты президент УАФ, ты должен понимать такие моменты, 
– заявил специалист.

Ранее Йожеф Сабо называл идеальным вариантом на роль главного тренера сборной Украины Мирона Маркевича.

Не менее скептически легенда украинского футбола высказался и о кадровом потенциале нынешнего состава "сине-желтых". Сабо заявил, что не верит в команду, где нет лидеров топовых европейских чемпионатов, а также списал со счетов многолетнего капитана.

Пока что я не верю в эту команду. Назовите мне хотя бы одного игрока, который играет в хорошем европейском клубе на первых ролях. Ярмоленко я привел в Динамо, но его время уже прошло. Футбол уже стал другим. Годы дают свое, 
– добавил Йожеф Сабо.

Напомним, на товарищеские матчи против Польши и Дании Мальдера вызвал футболиста Динамо Андрея Ярмоленко, которого ранее игнорировал предыдущий наставник Сергей Ребров.

Что известно о назначении Мальдеры?

  • О назначении 55-летнего итальянца Андреа Мальдеры 18 мая сообщил сайт УАФ. Контракт с тренером рассчитан на два года с опцией пролонгации.
  • Мальдера стал первым в истории сборной Украины тренером-иностранцем.
  • Итальянец Мальдера – не новое лицо для нашей команды. Андреа был ассистентом тренера в штабе Андрея Шевченко с 2016 по 2021 годы. Итальянец отвечал за тактику и аналитику.
  • В тренерский штаб нового наставника "сине-желтых" вошли Паскуале Каталано, Тарас Степаненко и Владимир Езерский.

