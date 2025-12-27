Экс-тренер Динамо шокировал заявлением об игроках киевлян, которые сдавали матчи в сезоне-2025/2026

Киевское Динамо начинало нынешнюю кампанию в статусе чемпиона Украины. Однако "бело-синие" не смогли удержать уровень предыдущего сезона и провалились осенью, установив ряд клубных антирекордов.

Итоги выступлений киевлян в первой части кампании-2025/2026 подвел бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо. Он заявил, что невероятно разочарован результатами родного клуба, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

Что сказал Сабо о выступлениях Динамо?

По словам специалиста, игра Динамо в первой половине сезона – это сплошной ужас. Это была одна из худших команд в истории "бело-синих", которую он помнит.

"Да, киевляне меня разочаровали, даже очень разочаровали, сердце порой болело. Такого провала, сколько живу, не помню. Разве как-то очень давно, еще во времена СССР, точно когда именно не скажу, забыл, но тоже был провальный сезон. А так, то никогда настолько бледно не играло Динамо на моей памяти, как этой осенью... Хотя это прогнозируемо, потому что никем не усилились в межсезонье, еще и Ваната продали", – сказал Сабо.

После этого он сделал громкое заявление относительно некоторых игроков Динамо. Эксперт сообщил, что общался с представителем клуба, который признался, что многие футболисты были недовольны Александром Шовковским и не выкладывались на полную.

Не буду называть фамилию, но на днях разговаривал с одним человеком из структуры киевского клуба, и он мне четко сказал, что Шовковским были недовольны многие футболисты Динамо. И, вероятно, вот эта группа недовольных сдавала матчи, скажем так. И учитывая то, как играла команда при Шовковском в его последних матчах во главе Динамо, похоже на правду,

– заявил специалист.

Отметим, что Шовковского уволили с должности главного тренера Динамо в конце ноября. Это произошло после поражения от Омонии в Лиге конференций, а новым наставником команды стал Игорь Костюк.

К слову. После смены тренера "бело-синие" провели пять матчей. В них они одержали три победы и потерпели два поражения.

Сейчас в украинском футболе наступила зимняя пауза. Свой следующий официальный поединок киевляне сыграют в конце февраля против львовского Руха.

Что известно о выступлениях Динамо в сезоне-2025/2026?