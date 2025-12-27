Итоги выступлений киевлян в первой части кампании-2025/2026 подвел бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо. Он заявил, что невероятно разочарован результатами родного клуба, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.
Что сказал Сабо о выступлениях Динамо?
По словам специалиста, игра Динамо в первой половине сезона – это сплошной ужас. Это была одна из худших команд в истории "бело-синих", которую он помнит.
"Да, киевляне меня разочаровали, даже очень разочаровали, сердце порой болело. Такого провала, сколько живу, не помню. Разве как-то очень давно, еще во времена СССР, точно когда именно не скажу, забыл, но тоже был провальный сезон. А так, то никогда настолько бледно не играло Динамо на моей памяти, как этой осенью... Хотя это прогнозируемо, потому что никем не усилились в межсезонье, еще и Ваната продали", – сказал Сабо.
После этого он сделал громкое заявление относительно некоторых игроков Динамо. Эксперт сообщил, что общался с представителем клуба, который признался, что многие футболисты были недовольны Александром Шовковским и не выкладывались на полную.
Не буду называть фамилию, но на днях разговаривал с одним человеком из структуры киевского клуба, и он мне четко сказал, что Шовковским были недовольны многие футболисты Динамо. И, вероятно, вот эта группа недовольных сдавала матчи, скажем так. И учитывая то, как играла команда при Шовковском в его последних матчах во главе Динамо, похоже на правду,
– заявил специалист.
Отметим, что Шовковского уволили с должности главного тренера Динамо в конце ноября. Это произошло после поражения от Омонии в Лиге конференций, а новым наставником команды стал Игорь Костюк.
К слову. После смены тренера "бело-синие" провели пять матчей. В них они одержали три победы и потерпели два поражения.
Сейчас в украинском футболе наступила зимняя пауза. Свой следующий официальный поединок киевляне сыграют в конце февраля против львовского Руха.
Что известно о выступлениях Динамо в сезоне-2025/2026?
Киевляне успешно начали кампанию в УПЛ, но впоследствии выдали ужасную серию, победив лишь в одной игре из десяти. Сейчас "бело-синие" отстают от ЛНЗ, который возглавляет турнирную таблицу УПЛ, на девять очков, поднявшись на четвертую строчку после двух побед.
В еврокубках Динамо начинало свой путь с квалификации Лиги чемпионов, но в конце концов опустилось в Лигу конференций. В этом турнире киевляне не смогли пробиться в плей-офф – набрали шесть зачетных баллов в этапе лиги и заняли 27 позицию.
В Кубке Украины динамовцы дошли пока до четвертьфинала, пройдя Александрию и Шахтер. В следующей стадии турнира уже весной "бело-синие" сыграют с Ингульцом.
Всего Динамо в кампании-2025/2026 провело 30 официальных матчей. В них столичный клуб одержал лишь 14 побед при пяти ничьих и 11 поражениях.