В субботу, 27 сентября, в Чили стартовал чемпионат мира по футболу среди игроков до 20 лет. Участие в нем принимает и сборная Украины.

"Сине-желтые" поехали на турнир не в самом сильном составе, ведь многих игроков не отпустили клубы. Своим мнением по этому поводу поделился бывший тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо, сообщает 24 канал со ссылкой на BLIK.

За что Сабо раскритиковал Шовковского?

Опытный специалист рассказал, как он относится к тому, что многие клубы не пошли на встречу юношеской сборной и отказались отпускать своих футболистов на Мундиаль. В частности, он раскритиковал Александра Шовковского из-за позиции по Тарасу Михавко, который мог бы стать лидером "сине-желтых".

"По регламенту клубы же имеют право не отпускать игроков, поэтому на это они и ссылаются. Но если вы хотите, чтобы ваша молодежь росла, то надо отдавать игрока в сборную на такой престижный турнир. Когда еще я играл за сборную, то была такая постановка: можно взять двух любых игроков из команды, а сам чемпионат продолжается. Сейчас вряд ли такое существует.

Понимаю, что клубы не хотят отдавать по четыре-пять игроков, но ведь двух-трех можно спокойно отпустить. Вот не поехал на турнир Михавко. Неужели у Шовковского в Динамо вообще нет защитников? У него там два состава! Мог бы за это время попробовать на этой позиции какого-то другого игрока, проверить новичков, молодежь. Надо было отпускать Михавка. Не знаю, почему Шовковский не согласился. Это не нормально", – сказал Сабо.

К слову. Из Динамо в заявку сборной Украины U-20 в конце концов попал лишь Матвей Пономаренко.

Отметим, что в последнем матче "бело-синих" против Карпат Тарас Михавко вышел на замену лишь на 89-й минуте встречи. Уже с ним на поле киевляне пропустили гол и сыграли вничью 3:3.

Напомним, что в эфире Футбол 2.0 Йожеф Сабо ранее раскритиковал национальную сборную Украины за ничью с Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026. Он считает, что сейчас уровень команды Сергея Реброва является очень низким.

Рожденный ползать летать не сможет, это о наших футболистах. Не могут они дать больше. Фланговых атак нет совсем. Футболисты не знают, что такое обыграть один в один. Ударов нет, только перекаты мяча слева направо, справа налево в средней части поля. А что дальше? Скорости нет, передач нет, обыгрышей нет, ударов нет. Ничего,

– заявлял Сабо.

Что известно об участии сборной Украины U-20 в ЧМ по футболу?