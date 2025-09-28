Гости одержали разгромную победу со счетом 3:0. Одним из главных героев этой встречи стал Артем Смоляков, сообщает 24 Канал.

Читайте также Тренер ПСЖ оценил игру Забарного после матча, в котором украинец забил первый гол за клуб

Как сыграл Смоляков против Сент-Луис Сити?

Украинский футболист вышел в основном составе своей команды. Он провел на поле 77 минут и отметился двумя ассистами на звездного Сон Хын Мина, который записал в свой актив дубль.

В конце первого тайма Артем подхватил мяч в центре поля и отдал его корейскому форварду, который четко реализовал выход один на один. А в середине второй половины встречи наш левый защитник технично обыграл двух соперников в штрафной площадке и отпасовал на Сона, который снова не промахнулся.

Смотрите ассисты Смолякова в видеообзоре матча Сент-Луис Сити – Лос-Анджелес

Интересно. Это уже не первые ассисты украинца на Сон Хын Мина. Ровно за две недели до этого он отдал результативную передачу бывшему капитану Тоттенхэма уже на первой минуте игры против Сан-Хосе Эртквейкс.

Отметим, что Артем Смоляков еще не получал вызовов в сборную Украины. В комментарии для Sport-express он рассказывал, имел ли уже разговор с главным тренером "сине-желтых" Сергеем Ребровым.

Нет, еще пока ни я, ни со мной никто не контактировал. Но я, конечно, вижу свое будущее в сборной Украины и хочу там играть,

– заявлял футболист в августе.

Напомним, что накануне ассистом в иностранном чемпионате также отметился Егор Ярмолюк. Он отдал свою первую результативную передачу в АПЛ в матче против Манчестер Юнайтед.

Что известно об Артеме Смолякове?