Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0. Одним з головних героїв цієї зустрічі став Артем Смоляков, повідомляє 24 Канал.

Як зіграв Смоляков проти Сент-Луїс Сіті?

Український футболіст вийшов в основному складі своєї команди. Він провів на полі 77 хвилин і відзначився двома асистами на зіркового Сон Хин Міна, який записав у свій актив дубль.

Наприкінці першого тайму Артем підхопив м’яч у центрі поля та віддав його корейському форварду, який чітко реалізував вихід віч-на-віч. А в середині другої половини зустрічі наш лівий захисник технічно обіграв двох суперників у штрафному майданчику та відпасував на Сона, який знову не схибив.

Дивіться асисти Смолякова у відеоогляді матчу Сент-Луїс Сіті – Лос-Анджелес

Цікаво. Це вже не перші асисти українця на Сон Хин Міна. Рівно за два тижні до цього він віддав результативну передачу колишньому капітану Тоттенгема вже на першій хвилині гри проти Сан-Хосе Ертквейкс.

Зазначимо, що Артем Смоляков ще не отримував викликів у збірну України. У коментарі для Sport-express він розповідав, чи мав уже розмову з головним тренером "синьо-жовтих" Сергієм Ребровим.

Ні, ще поки ні я, ні зі мною ніхто не контактував. Але я, звісно, бачу своє майбутнє у збірній України й хочу там грати,

– заявляв футболіст у серпні.

Нагадаємо, що напередодні асистом в іноземному чемпіонаті також відзначився Єгор Ярмолюк. Він віддав свою першу результативну передачу в АПЛ у матчі проти Манчестер Юнайтед.

Що відомо про Артема Смолякова?