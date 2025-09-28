У суботу, 27 вересня, в Чилі стартував чемпіонат світу з футболу серед гравців до 20 років. Участь у ньому бере й збірна України.

"Синьо-жовті" поїхали на турнір не в найсильнішому складі, адже багатьох гравців не відпустили клуби. Своєю думкою щодо цього поділився колишній тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо, повідомляє 24 канал із посиланням на BLIK.

За що Сабо розкритикував Шовковського?

Досвідчений спеціаліст розповів, як він ставиться до того, що багато клубів не пішли на зустріч юнацькій збірній та відмовилися відпускати своїх футболістів на Мундіаль. Зокрема, він розкритикував Олександра Шовковського через позицію щодо Тараса Михавка, який міг би стати лідером "синьо-жовтих".

"По регламенту клуби ж мають право не відпускати гравців, тому на це вони й посилаються. Але якщо ви хочете, аби ваша молодь зростала, то треба віддавати гравця у збірну на такий престижний турнір. Коли ще я грав за збірну, то була така постановка: можна взяти двох будь-яких гравців з команди, а сам чемпіонат продовжується. Зараз навряд чи таке існує.

Розумію, що клуби не хочуть віддавати по чотири-п’ять гравців, але ж двох-трьох можна спокійно відпустити. Ось не поїхав на турнір Михавко. Невже у Шовковського в Динамо взагалі немає захисників? У нього там два склади! Міг би за цей час спробувати на цій позиції якогось іншого гравця, перевірити новачків, молодь. Треба було відпускати Михавка. Не знаю, чому Шовковський не погодився. Це не нормально", – сказав Сабо.

До слова. З Динамо в заявку збірної України U-20 врешті-решт потрапив лише Матвій Пономаренко.

Зазначимо, що в останньому матчі "біло-синіх" проти Карпат Тарас Михавко вийшов на заміну лише на 89-й хвилині зустрічі. Вже з ним на полі кияни пропустили гол та зіграли внічию 3:3.

Нагадаємо, що в етері Футбол 2.0 Йожеф Сабо раніше розкритикував національну збірну України за нічию з Азербайджаном у відборі на ЧС-2026. Він вважає, що наразі рівень команди Сергія Реброва є дуже низьким.

Народжений повзати літати не зможе, це про наших футболістів. Не можуть вони дати більше. Флангових атак немає зовсім. Футболісти не знають, що таке обіграти один в один. Ударів немає, тільки перекати м’яча зліва направо, справа наліво в середній частині поля. А що далі? Швидкості немає, передач немає, обіграшів немає, ударів немає. Нічого,

– заявляв Сабо.

Що відомо про участь збірної України U-20 у ЧС з футболу?