"Бесхребетные создания": легенда украинского футбола разнес Динамо после очередного поражения

В понедельник, 1 декабря, состоялись матчи 14 тура Украинской Премьер-лиги по футболу. В одном из них киевское Динамо дома принимало Полтаву.

Хозяева сенсационно уступили аутсайдеру чемпионата со счетом 1:2. Этот результат эмоционально прокомментировал бывший наставник "бело-синих" Йожеф Сабо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport-express.

Что сказал Сабо об игре Динамо?

Опытный специалист заявил, что киевляне продемонстрировали ужасное выступление. По его словам, уровень игры сегодняшнего Динамо не соответствует даже УПЛ, а столичный клуб должен играть где-то в Первой, а может даже Второй лиге.

Команда никакая, нулевая! Ну, а что Костюк? Изменений никаких в составе. Вышли с первых минут все те же игроки, что и Шовковский выпускал, фактически. И результат тоже... Динамо сыграло еще хуже, чем в предыдущей игре. Да это вообще – катастрофа! Какие-то бесхребетные создания, а не футболисты. Не устаю повторять крылатое выражение – "рожденные ползать, летать не способны" – это про нынешних динамовцев,

– сказал Сабо.

Отметим, что для Динамо это был первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка. Он заменил Александра Шовковского, который был уволен 27 ноября после поражения от Омонии в Лиге конференций.

К слову. Костюк стал первым тренером в истории Динамо, который проиграл дебютный матч в УПЛ. До этого 14 предшественников одерживали победу с "бело-синими", а Йожеф Сабо, Алексей Михайличенко и Леонид Буряк играли вничью.

Отметим, что это уже четвертое поражение подряд для Динамо в Украинской Премьер-лиге. До нынешнего сезона киевляне ни разу не имели серии даже из трех проигрышей в чемпионате Украины.

Что известно об ужасном сезоне для Динамо?