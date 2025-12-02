"Безхребетні створіння": легенда українського футболу розніс Динамо після чергової поразки

У понеділок, 1 грудня, відбулися матчі 14 туру Української Прем'єр-ліги з футболу. В одному з них київське Динамо вдома приймало Полтаву.

Господарі сенсаційно поступилися аутсайдеру чемпіонату з рахунком 1:2. Цей результат емоційно прокоментував колишній наставник "біло-синіх" Йожеф Сабо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport-express.

Що сказав Сабо про гру Динамо?

Досвідчений спеціаліст заявив, що кияни продемонстрували жахливий виступ. За його словами, рівень гри сьогоднішнього Динамо не відповідає навіть УПЛ, а столичний клуб повинен грати десь у Першій, а може навіть Другій лізі.

Команда ніяка, нульова! Ну, а що Костюк? Змін ніяких у складі. Вийшли з перших хвилин усі ті самі гравці, що й Шовковський випускав, фактично. І результат теж… Динамо зіграло ще гірше, ніж у попередній грі. Та це взагалі – катастрофа! Якісь безхребетні створіння, а не футболісти. Не втомлююся повторювати крилатий вираз – "народжені повзати, літати не здатні" – це про нинішніх динамівців,

– сказав Сабо.

Зазначимо, що для Динамо це був перший матч під керівництвом виконувача обов’язків головного тренера Ігоря Костюка. Він замінив Олександра Шовковського, якого було звільнено 27 листопада після поразки від Омонії в Лізі конференцій.

До слова. Костюк став першим тренером в історії Динамо, який програв дебютний матч в УПЛ. До цього 14 попередників здобували перемогу з "біло-синіми", а Йожеф Сабо, Олексій Михайличенко та Леонід Буряк грали внічию.

Зазначимо, що це вже четверта поразка поспіль для Динамо в Українській Прем'єр-лізі. До нинішнього сезону кияни жодного разу не мали серії навіть з трьох програшів у чемпіонаті України.

