Вице-капитан Баварии Йозуа Киммих прокомментировал скандальную ситуацию между клубом и полузащитником Джамалом Мусиалой. Он остался недоволен развитием событий.

Киммих откровенно оценил действия сторон. Слова одного из многолетних лидеров клуба приводит sport.sky.de.

Что сказал Киммих о Мусиале и Баварии

Для 31-летнего немецкого полузащитника удивительно то, что конфликтная ситуация стала достоянием общественности.

Не понимаю, почему все это выносится на публичное обсуждение. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы подобные вопросы решались за счет футболиста. Конечно, клуб – это самое главное, он больше нас, игроков, но в то же время не может быть важнее человека. Это абсолютно недопустимо и совершенно не соответствует духу Баварии,

– отметил Киммих.

Йозуа добавил, что понимает волнение руководства клуба, но обсуждения ситуации с Мусиалой следовало бы избежать.

То, что происходит сейчас, никогда не должно было произойти. Я считаю это совершенно непонятным,

– добавил футболист Баварии.

Напомним, что в августе Мусиала дважды за три дня терял сознание на футбольном поле. Тогда стало известно о наличии у него абсансной эпилепсии.

Что происходит со здоровьем Мусиалы сейчас

В течение нескольких месяцев новостей о здоровье игрока не было. Но вот 16 ноября журналисты узнали, что на одной из тренировок футболист снова потерял сознание.

По информации СМИ, ранее между клубом и агентом игрока также существовала джентльменская договоренность, согласно которой, если Мусиала продолжит страдать от приступов или серьезных побочных эффектов от приема лекарств, условия контракта должны быть пересмотрены в пользу Баварии. Правда, впоследствии все переросло в публичное противостояние сторон.

Известно, что в клубе растет недоверие к своему футболисту.