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Кімміх відверто оцінив дії сторін. Слова одного з багаторічних лідерів клубу наводить sport.sky.de.

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Що сказав Кімміх про Мусіалу та Баварію

Для 31-річного німецького півзахисника є дивним те, що конфліктна ситуація стала публічною.

Не розумію, чому все це виноситься на публічне обговорення. Ніколи не можна допускати, щоб подібні питання вирішувалися коштом футболіста. Звичайно, клуб – це найголовніше, він більший за нас, гравців, але водночас не може бути важливішим за людину. Це абсолютно неприпустимо й зовсім не відповідає духу Баварії– зазначив Кімміх.

Йозуа додав, що розуміє хвилювання керівників клубу, але обговорення ситуації з Мусіалою необхідно було уникнути.

Те, що відбувається зараз, ніколи не повинно було статися. Я вважаю це абсолютно незрозумілим– додав футболіст Баварії.

Нагадаємо, що у серпні Мусіала двічі за три дні втрачав свідомість на футбольному полі. Тоді стало відомо про наявність у нього абсансної епілепсії.

Що відбувається зі здоров’ям Мусіали зараз

Упродовж кількох місяців новин про здоров'я гравця не було. Аж от 16 листопада журналісти дізнались, що на одному з занять футболіст знову втратив свідомість.

За інформацією ЗМІ, раніше між клубом та агентом гравця також існувала джентльменська угода, згідно з якою, якщо Мусіала продовжить страждати від нападів або серйозних побічних ефектів від приймання ліків, умови контракту мають бути переглянуті на користь Баварії. Щоправда, згодом усе переросло у публічне протистояння сторін.

Відомо, що у клубі зростає недовіра до свого футболіста.