Фанстачный бой: Юбенк-младший победил Бенна
- Крис Юбенк-младший победил Конора Бенна единогласным решением судей со счетом 116-112.
- Бой был эмоциональным и напряженным, это первое поражение Бенна в профессиональной карьере; возможен реванш в 2025 году.
- Отцы боксеров, Крис Юбенк-старший и Найджел Бенн, также имели поединки, из которых первый завершился победой Юбенка, а второй - ничьей.
Вечером 26 апреля состоялся бой в среднем весе. На ринге встретились Крис Юбенк-младший и Конор Бенн.
Боксеры должны были провести бой в октябре 2022 года. Однако тогда поединок сорвался из-за положительного теста на допинг у Бенна, пишет 24 канал.
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Фантастическая победа Юбенка
Поединок завершился победой Юбенко-младшего единогласным решением судей – все трое оценили бой со счетом 116-112 в его пользу.
Бой был напряженным и эмоциональным, с множеством жестких обменов ударами. Бенн начал активно, но Юбенк-младший постепенно перехватил инициативу, демонстрируя точные комбинации. Несмотря на полученные травмы, включая рассечение и отек, Юбенк-младший сохранил хладнокровие и довел бой до победы.
Для Бенна это стало первым поражением в профессиональной карьере, тогда как Юбенк-младший улучшил свой показатель. После боя Бенн выразил желание взять реванш, и, согласно условиям контракта, такая возможность предусмотрена на конец 2025 года.
Отметим, что отцы боксеров Крис Юбенк-старший и Найджел Бенн встречались в ринге дважды - победа Криса в первом поединке и ничья во втором.