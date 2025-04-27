Боксеры должны были провести бой в октябре 2022 года. Однако тогда поединок сорвался из-за положительного теста на допинг у Бенна, пишет 24 канал.

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Фантастическая победа Юбенка

Поединок завершился победой Юбенко-младшего единогласным решением судей – все трое оценили бой со счетом 116-112 в его пользу.

Бой был напряженным и эмоциональным, с множеством жестких обменов ударами. Бенн начал активно, но Юбенк-младший постепенно перехватил инициативу, демонстрируя точные комбинации. Несмотря на полученные травмы, включая рассечение и отек, Юбенк-младший сохранил хладнокровие и довел бой до победы.

Для Бенна это стало первым поражением в профессиональной карьере, тогда как Юбенк-младший улучшил свой показатель. После боя Бенн выразил желание взять реванш, и, согласно условиям контракта, такая возможность предусмотрена на конец 2025 года.

Отметим, что отцы боксеров Крис Юбенк-старший и Найджел Бенн встречались в ринге дважды - победа Криса в первом поединке и ничья во втором.