Боксери мали провести бій у жовтні 2022 року. Однак тоді поєдинок зірвався через позитивний тест на допінг у Бенна, пише 24 канал.

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Фантастична перемога Юбенк

Поєдинок завершився перемогою Юбенка-молодшого одноголосним рішенням суддів – усі троє оцінили бій з рахунком 116-112 на його користь.

Бій був напруженим і емоційним, з безліччю жорстких обмінів ударами. Бенн почав активно, але Юбенк-молодший поступово перехопив ініціативу, демонструючи точні комбінації. Попри отримані травми, включно з розсіченням і набряком, Юбенк-молодший зберіг холоднокровність і довів бій до перемоги.

Для Бенна це стало першою поразкою в професійній кар'єрі, тоді як Юбенк-молодший покращив свій показник. Після бою Бенн висловив бажання взяти реванш, і, згідно з умовами контракту, така можливість передбачена на кінець 2025 року.

Відзначимо, що батьки боксерів Кріс Юбенк-старший і Найджел Бенн зустрічалися в ринзі двічі - перемога Кріса в першому поєдинку та нічия в другому.