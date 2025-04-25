У суботу, 26 квітня, у Лондоні відбудеться бій між чемпіоном IBO у середній вазі Крісом Юбенком-молодший та Конором Бенном. Напередодні поєдинку боксери провели офіційну процедуру зважування, пише 24 Канал з посиланням на The Ring.

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Результати зважування

За умовами поєдинку вага боксерів не повинна перевищувати 72,574 кілограма. Конор Бенн показав на вагах 70,94 кілограми, без проблем вписавшись у ліміт.

Натомість Кріс провалив зважування. На першій спробі Юбенк показав на вагах 72,6 кілограма. А під час другої – 72,59.

Відео фінальної битви поглядів

За інформацією відомого інсайдера та журналіста The Rink Майка Копінджера, Юбенка оштрафують на 500 тисяч доларів. Саме такий пункт був прописаний у контракті на бій, який підписав британець.

Та це ще не всі неприємності. Завтра вранці суперники проведуть останнє зважування. Якщо вага Юбенка перевищуватиме 77,11 кілограма, то доведеться заплатити додатковий штраф.

Зазначимо, що поєдинок британців відбудеться у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Хорспур". Коннор Бенн не зазнав жодної поразки у 23 боях. Кріс Юбенк-молодший тричі поступався при 34 перемогах.