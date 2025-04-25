В субботу, 26 апреля, в Лондоне состоится бой между чемпионом IBO в среднем весе Крисом Юбенком-младший и Конором Бенном. Накануне поединка боксеры провели официальную процедуру взвешивания, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Результаты взвешивания

По условиям поединка вес боксеров не должен превышать 72,574 килограмма. Конор Бенн показал на весах 70,94 килограмма, без проблем вписавшись в лимит.

Зато Крис провалил взвешивание. На первой попытке Юбенк показал на весах 72,6 килограмма. А во время второй – 72,59.

Видео финальной битвы взглядов

По информации известного инсайдера и журналиста The Rink Майка Копинджера, Юбенка оштрафуют на 500 тысяч долларов. Именно такой пункт был прописан в контракте на бой, который подписал британец.

Но это еще не все неприятности. Завтра утром соперники проведут последнее взвешивание. Если вес Юбенка будет превышать 77,11 килограмма, то придется заплатить дополнительный штраф.

Отметим, что поединок британцев состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хорспур". Коннор Бенн не потерпел ни одного поражения в 23 боях. Крис Юбенк-младший трижды уступал при 34 победах.