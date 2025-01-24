Контракт с наставником был рассчитан до завершения ЧМ-2026. Стороны договорились о его продлении на еще один крупный турнир, сообщает 24 Канал со ссылкой на DFB.

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Вера в проект

Решение о продлении соглашения было утверждено в Лейпциге в рамках церемонии, посвященной 125-летию Немецкого футбольного союза. Оно будет действовать до окончания Евро-2028.

Мы создали нечто уникальное – вместе с болельщиками, командой и тренерским штабом. Теперь мы хотим развивать это и побеждать,

– заявил Нагельсманн.

Отметим, что звездный наставник тренирует "Бундестим" с сентября 2023 года. Он сменил на этом посту действующего тренера Барселоны Ханса-Дитера Флика.

Справка. Во главе сборной Германии Юлиан Нагельсманн провел 19 поединков. В этих матчах его подопечные одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

Напомним, что под руководством 37-летнего немца "Бундестим" добралась до четвертьфинала чемпионата мира-2024, где уступила в скандальном матче Испании, которая в конце концов победила на турнире.