Провал олимпийской чемпионки: украинская биатлонистка показала шокирующий результат в спринте
Юлия Джима полностью провалила спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Отепяя. Опытная украинка финишировала лишь 99-й – худший показатель в ее карьере.
35-летняя биатлонистка проводит откровенно слабый сезон. На протяжении всех этапов Кубка мира Джима сумела набрать лишь 9 очков, расположившись на 90 месте в общем зачете Кубка мира, передает 24 Канал.
Смотрите также 12 лет назад Украина выиграла золото на Олимпиаде в Сочи: как сложилась судьба биатлонисток сборной
Что произошло на этапе Кубка мира в Отепяя?
На этапе Кубка мира по биатлону в эстонском Отепяя Джима завершила женский спринт на 99-й позиции. Ниже финишировали лишь четыре спортсменки.
Украинка допустила четыре промаха на огневых рубежах и проиграла почти три минуты чистым ходом на дистанции, сообщает biathlon.com.ua.
Для опытной украинки, которая более десяти лет выступает на самом высоком уровне, это самый низкий результат в карьере.
Биатлонистка выступает на Кубке мира с сезона 2011/12 и в дебютной гонке сразу попала в очки, заняв 34-е место в спринте.
Обычно ее результаты находились значительно выше – в пределах топ-60 или даже топ-30, что позволяло регулярно выходить в гонку преследования.
Результаты Джимы в этом сезоне
До этого момента самым низким результатом Юлии было 82 место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Лучший результат в спринтерской гонке биатлонистка продемонстрировала на Олимпийских играх в Италии, заняв 24 место.
Прошлые достижения биатлонистки
- Юлия Джима является олимпийской чемпионкой в составе женской эстафетной четверки на Играх в Сочи-2014.
- 24 раза биатлонистка поднималась на пьедестал этапов Кубка мира, четыре раза побеждала (однажды в личной гонке).
- Самое высокое место в общем зачете Кубка мира – 8 в сезоне 2016/2017.
- В сезоне 2017/2018 Джима оказалась в шаге от получения малого хрустального глобуса в индивидуальной гонке.