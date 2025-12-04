Сборная Украины по биатлону потеряла олимпийскую чемпионку: что случилось с Джимой

Украинская сборная проваливает начало нового биатлонного сезона 2025 – 2026. К плохим выступлениям еще и добавилась потеря лидера женской команды Юлии Джима.

Олимпийская чемпионка сообщила неутешительные новости для тренерского штаба и всех украинских поклонников биатлона. На странице Юлии Джимы в фейсбуке она сообщила, что не выйдет на трассу до конца 2025 года, передает 24 Канал.

Когда Джима вернется к соревнованиям?

Биатлонистка рассказала, что еще в октябре неудачно упала во время тренировки. В результате падения она сломала палец на руке. Все надеялись, что срастется все быстро, но так не произошло. Джима сообщила, что только недавно сняла с пальца фиксатор и теперь может начинать реабилитацию.

Титулованная биатлонистка рассказала, когда она сможет дебютировать в новом биатлонном сезоне 2025 – 2026.

Всех болельщиков поздравляю с началом нового биатлонного сезона! Решила сделать пост, потому что многие, спрашивает где я и почему не бегаю гонки. Так что отвечаю. В конце октября я неудачно упала на тренировке и сломала палец на руке, надеялась, что срастется быстрее, но не так случилось, как думалось. На прошлой неделе только сняли фиксатор и теперь нужно немного времени на реабилитацию, чтобы он начал двигаться! Надеюсь, что смогу соревноваться уже после Нового Года!

– написала биатлонистка.

Напомним, что ранее сообщалось, что Джима пропустит первый этап Кубка мира и присоединится к команде уже в австрийском Хохфильцене, где в течение 12 – 14 декабря состоится второй этап КС.

Как украинские биатлонистки стартовали в новом сезоне?

В первой гонке сезона женской эстафете наши девушки продемонстрировали неплохую стрельбу. На четырех этапах биатлонистки использовали лишь 8 дополнительных патронов, не заехав на штрафные круги. Однако по ходу дистанции очень много проиграли соперницам и показали лишь 15-й результат.

Далее девушки приняли участие в смешанной эстафете (18-е место) и одиночной смешанной эстафете (12-я ступенька).

А вот в индивидуальной гонке лучшей среди украинок стала Кристина Дмитренко, которая продемонстрировала лишь 46-е время. Наша биатлонистка четыре раза ошиблась на огневых рубежах (0+2+1+1) и уступила победительнице индивидуалки итальянке Доротеи Вирер аж 4 минутами и 40 секундами.

Еще после эстафетных гонок старший тренер женской сборной Украины Николай Зоц в комментарии Суспільне Спорт поделился впечатлениями от выступлений наших биатлонистов.

"Сложность еще в том, что, обычно, эстафеты на Кубке мира проводятся под конец этапа, когда спортсмены пробежали личные гонки и есть какое-то представление об их состоянии. Здесь более экспериментальные, хотим проверить по подготовке к Олимпиаде все варианты, которые есть. Люди, которых знаем, которые этапы у нас закрывают – мы их не пробовали, а попробовали [других]. Что-то получилось, что-то – нет, это часть нашей работы", – сказал наставник.

Что известно о Юлии Джиме?